Goucha goza com Suzana Garcia ao ver decote de Cristina

Cristina Ferreira voltou aos velhos tempos, esta manhã, e juntou-se a Manuel Luís Goucha no 'Você na TV', programa que apresentou durante mais de uma década."Ainda vais à advogada", atirou Goucha, assim que viu Cristina Ferreira, referindo-se a Suzana Garcia. A apresentadora riu-se mais não reagiu à piada. Esta boca surge depois da polémica que envolveu as duas, após Suzana ter decidido abandonar a Crónica Criminal do programa, com a chegada de Cristina à TVI.Em tom de brincadeira e em conversa com o amigo de longa data, a nova diretora de Ficção e Entretenimento falou das mudanças no seu corpo. "As mamas crescem-me com a idade, não consigo perceber porquê", disse.Na conversa intimista, Cristina também revelou que o seu novo programa, 'O Dia de Cristina', tem estreia marcada para dia 23.