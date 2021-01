Goucha investe em negócio do azeite a pensar na reforma

01:30

Vânia Nunes

Manuel Luís Goucha está prestes a iniciar o seu grande desafio para 2021, com o novo programa das tardes da TVI, ‘Goucha’, no entanto, está também cada vez mais empenhado em vingar como empresário e a preparar terreno para quando acabar o seu atual contrato com o canal de Queluz de Baixo, em 2022.Por isso, lançou agora um novo negócio. "É um azeite biológico, que está no lagar de Arronches e que vai começar a ser engarrafado em breve para depois ser vendido", contou à ‘TV Mais’. O azeite tem o mesmo nome da propriedade que possui em Monforte, a Herdade da Pesqueirinha. O apresentador tem contado com o apoio do marido, Rui Oliveira, que acompanha de perto todo o processo. O casal espera conseguir ter 4 mil garrafas para vender este ano."Como não se trata de uma quantidade grande não estamos a pensar colocar à venda em superfícies comerciais, mas fazê-lo através das redes sociais do Manuel Luís, sendo que eu próprio tratarei da organização das encomendas e envio", avançou Rui. Goucha assume que este e outros negócios são o seu futuro quando se reformar da televisão. "Haverá um dia em que deixarei a TV e irei abraçar outros projetos. Para isso, pensei num plano B e, juntamente com o Rui, tenho os cavalos, as ovelhas e agora o azeite."