Goucha não sofre sem gestos de afeto: "Estou a adorar este tempo em que não tenho que abraçar nem beijar ninguém"

Manuel Luís Goucha mostra-se a passear com o marido no Alentejo

Manuel Luís Goucha surpreendeu ao mostrar-se tranquilo por não poder partilhar gestos de afeto nos dias que correm, em que estamos a ser obrigados a cumprir medidas de segurança para evitar a propagação do coronavírus., começou por dizer o apresentador durante a emissão do programa que conduz, 'Você na TV', na TVI.Além de não parecer incomodado com a falta de beijos ou abraços, o ex-companheiro de Cristina Ferreira não esconde o lado positivo neste período complicado., disse, avaliando as vantagens desta quarentena, apesar de continuar a trabalhar, ao comando dos serões da manhã da estação de Queluz.Manuel Luís Goucha jáO apresentador. O companheiro da estrela das manhãs da TVIRecorde-se que, nos primeiros dias de quarentena, Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira passaram uns dias românticos no Monte Alentejano, que não resistiram a partilhar com os fãs.