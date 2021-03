Goucha nega 'vassalagem' a Cristina Ferreira: "Não sou empregado de quem quer seja"

"A conversa. As perguntas. O amor que lhe tenho não me impede de as fazer. A Cristina de sempre

Nas redes sociais, as opiniões dividiram-se. Houvem quem manifestasse alguma ansiedade com o reencontro da antiga dupla do 'Você na TV!' e quem criticasse.", atirou uma seguidora indignada.O rosto da televisão de Queluz de Baixo respondeu ao comentários a arrasar a conversa com a diretora da TVI.Manuel Luís Goucha, de 66 anos, mantém o contrato de prestação de serviços com a televisão da Media Capital até 2022. Após o término da vínculo, o apresentador pretende retirar-se da antena dos ecrãs nacionais e mudar-se para a sua propriedade em Monforte, no Alentejo.