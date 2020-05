Goucha oferce cadeira de rodas de oito mil euros a jovem com paralisia cerebral

paralisia cerebral grave, comoveu Manuel Luís Goucha.No passado dia 27 de fevereiro, o apresentador conheceu a história do seu convidado que usava uma cadeira de rodas emprestada que não era adequada ao seu corpo, o que causava bastante dor e sofrimento."As minhas dores já passaram", fez saber o convidado que não esconde a emoção perante o gesto do apresentador.Recorde-se que esta não é a primeira vez que Manuel Luís Goucha mostra o seu lado solidário e ajuda convidados com carências económicas.