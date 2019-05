Goucha oferece presente milionário a Maria Cerqueira Gomes

A apresentadora celebra 36 anos de vida e surpreendida logo pela manhã e não conseguiu conter as lágrimas.

11:05





Manuel Luís Goucha também fez questão de surpreender a companheira com dois presentes milionários e inesperados: uma carteira amarela, de 560€, e umas sandálias com uma flor, de 295€, da conceituada marca Carolina Herrera, de luxo, conhecida pelos preços elevados.

Visivelmente emocionada, Maria Cerqueira Gomes não conseguiu conter as lágrimas com todas as surpresas ao longo da manhã.

Maria Cerqueira Gomes comemora esta terça-feira, dia 28, o 36.º aniversário. A apresentadora foi surpreendida pela sua equipa do 'Você na TV' com uma emissão dedicada a si com diversas mensagens de amigos e familiares.