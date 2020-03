Goucha partilha vídeo do marido a salvar um borrego durante o parto

"Ainda pensei em não partilhar este vídeo. Aqui se vê a diferença entre um homem da cidade e outro que sabe de tudo", escreveu Goucha, que revela que não se sentiu confortável com o momento em que Rui pôs "as mãos à obra".



Manuel Luís Goucha partilhou um momento que surpreendeu os seguidores nas redes sociais, ao mostrar-se com o marido, Rui Oliveira, no Monte do Alentejo onde têm uma herdade e costumam passar momentos, durante uma situação insólita.O casal encontrou uma ovelha que estava a ter dificuldades no parto, e Rui Oliveira não hesitou em intervir e ajudar no processo. O apresentador não resistiu a registar tudo e filmar com o telemóvel., escreveu Goucha na legenda do vídeo onde mostra toda a situação., contou o rosto da TVI, orgulhoso pelo gesto do companheiro.