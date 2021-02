Goucha quebra silêncio sobre insatisfação na TVI: "Não se preocupem com a minha felicidade"

Deixem-me responder agora a quantos no Facebook me dizem que eu não sou feliz a fazer esse programa. Desenganem-se! Sou felicíssimo, sou felicíssimo a ouvir cada pessoas que aqui se senta generosamente para me contar a sua história de vida".



Indignado com muitos comentários que leu, o eterno parceiro televisivo de Cristina Ferreira foi ríspido na resposta aos seguidores.



"O que eu tenho aprendido à conta destas histórias, não se preocupem com a minha felicidade, preocupem-se com a vossa ", completou.





A carregar o vídeo ...

Manuel Luís Goucha mostra-se a passear com o marido no Alentejo





Feliz ou não, o certo é que Manuel Luís Goucha termina no próximo ano o contrato de exclusividade com a TVI e já assumiu por diversas vezes que pretende abandonar os programas diárias. Além disso tem vários planos traçados para a 'velhice' com o marido Rui Oliveira na propriedade de ambos em Monforte, no Alentejo.

O formato tem perdido consecutivamente nas audiências para o principal rival 'Júlia', da SIC, liderado por Júlia Pinheiro. Este facto tem dado azo a muitas especulações...O apresentador foi acusado por vários admiradores, através das redes sociais, de não estar feliz na condução do sucessor de 'A Tarde é Sua' de Fátima Lopes, mas não se aguentou e esclareceu tudo.