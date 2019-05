Manuel Luís Goucha queixa-se de excesso de trabalho

16:59

Embora assuma o cansaço, Goucha aproveita as folgas da melhor forma possível. Numa publicação, também nas redes sociais, mostrou-se enérgico e a brincar com os seus animais de estimação: "Depois de 11 horas de gravações, um Domingo à maneira: um livro, umas braçadas, chá gelado e muita brincadeira com a cãozada! Perfeito".

Manuel Luís Goucha, de 64 anos, tem um novo projeto em mãos. Além do 'Você na TV', será também o apresentador da próxima temporada de 'MasterChef Portugal'.No sábado, 25, nas redes sociais, depois de trabalhar 11 horas seguidas nas gravações do programa de culinária, acabou por se queixar do excesso de trabalho., escreveu.Ao que a TVI já fez saber, o 'Masterchef' deverá estrear em setembro.