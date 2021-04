Goucha recorda momentos com Cristina Ferreira: "Fizemos tudo o que é impensável em televisão"

", garantiu.

A dupla de Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira foi bastante acarinhada durante 16 anos, com o programa 'Você na TV', da TVI, até a apresentadora se mudar para a SIC. Mesmo no tempo em que a diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo esteve na concorrência, o apresentador nunca escondeu o carinho que sentia pela amiga.No seu programa 'Goucha', esta terça-feira, 6 de abril, o anfitrião recebeu Rúben Pacheco Correia, o chef que Cristina Ferreira roubou da SIC e que apelida de 'afilhado'. Durante a conversa, Manuel Luís Goucha teceu vários elogios à patroa.O apresentador recordou, ainda, as brincadeira que fizeram enquanto apresentadores do 'Você na TV'. "Na entrevista, Rúben contou mais detalhes de como surgiu o convite para se mudar para a TVI., recordou a Goucha.O jovem não esconde a gratidão que sente por Cristina Ferreira desde que apostou dele no 'Programa da Cristina', ainda na SIC.Rúben Pacheco Correia é presença assídua como chef no 'Cristina ComVida'. Projeto que não tem conquistado os telespectadores