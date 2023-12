Goucha recorda reação do pai a revelação: “Então temos um maricas na família!”

Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha é o convidado especial do programa ‘Conta-me’, da TVI, a ser exibido no dia 6 de janeiro, e a conversa com Maria Cerqueira Gomes promete dar que falar. No clipe de promoção ao episódio, o popular apresentador revela a forma como o pai reagiu à sua homossexualidade, com a frase: “Então temos um maricas na família!”.









Goucha, que tem uma ligação muito próxima à mãe, nunca escondeu que teve, com o pai, já falecido, uma relação fria e distante.

Sobre a sua orientação sexual – que assumiu aos 18 anos –, diz ter a noção de que contribuiu para a queda de muitos tabus.





“Comecei a perceber que tinha contribuído alguma coisa quando começo a ter mães que me vêm dizer ao ouvido ‘obrigada, porque comecei a entender melhor o meu filho’”, revelou na conversa emitida na próxima semana.