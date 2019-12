Goucha regressa ao Monte e Maria vai para o Porto

O Natal traz várias surpresas à programação da TVI. Uma delas é uma emissão especial do ‘Você na TV’!, na manhã de 24 de dezembro.Ao contrário do último ano com a transmissão de ‘O Monte do Manel’, Manuel Luís Goucha regressa à mansão de Monforte, no Alentejo, para "mostrar os mais saborosos doces de Natal da região". Já Maria Cerqueira Gomes volta ao Porto para desvendar "as tradições de Natal" da Invicta.Esta é a primeira vez que a dupla, que se formou em janeiro passado, se separa televisivamente para mostrar os seus segredos da época festiva em curso. A emissão transmitida na próxima terça-feira foi gravada há cerca de um mês e partilhada pelo apresentador através das redes sociais., escreveu, revelando pequenos detalhes da sua propriedade alentejana. Tal como o companheiro de ecrã, também Maria Cerqueira Gomes viajou ao Porto acompanhada pela equipa do matutino da TVI.Mais recatada, a estrela nortenha apenas deu a conhecer os elementos da produção do programa que a acompanharam na viagem à terra natal.Segundo a Sexta conseguiu apurar, estão várias surpresas em curso para a emissão especial de Natal, entre elas a distribuição de cabazes por famílias carenciadas. Recorde-se, esta é uma fase especial para Manuel Luís Goucha que se encontra a desfrutar da sua tradicional semana de férias até ao Natal. O apresentador completa 65 anos a 25 de dezembro.Fátima brilha à tardeA dupla das manhãs não vai ser a única a animar o Natal dos espectadores. Fátima Lopes está a preparar uma emissão especial de ‘A Tarde é Sua’ para a tarde de 24 de dezembro.A TVI prometepara a tarde que antecede uma maratona de cinema pela noite dentro. Neste momento, Fátima Lopes encontra-se a gozar uma semana de férias, tendo sido substituída ao longo desta semana por Leonor Poeiras., escreveu a apresentadora do programa das tardes através das redes sociais.A noite de 25 de dezembro está à responsabilidade de Maria Cerqueira Gomes. A apresentadora vai ser a anfitriã da emissão especial de ‘A Tua Cara Não me É Estranha’ que vai contar com várias surpresas. Bárbara e Rui Bandeira, Ivo Lucas e Mafalda Castro, Maria Sampaio e Gonçalo Cabral e Romana e a filha Ísis são alguns dos talentos que vão passar pelo programa.