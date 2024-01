Goucha responde às críticas após entrevista a Ruben Aguiar Apresentador justificou o motivo da conversa.

Manuel Luís Goucha e Ruben Aguiar

Foto: tvi

01:30

Ruben Aguiar foi o convidado de Manuel Luís Goucha no programa ‘Goucha’, da TVI. O cantor, de 36 anos, acusado de tentativa de homicídio, foi detido a 18 de abril de 2023, esteve preso durante dois meses no Estabelecimento Prisional do Montijo e está agora em prisão domiciliária na casa da Madeira, a sua ilha Natal, a aguardar julgamento.

Nesta entrevista, o artista contou a sua versão dos factos sobre ter atropelado um homem de 55 anos e ter-se colocado em fuga, dizendo estar inocente.



Porém, esta conversa não agradou a todos os telespectadores e o apresentador, de 69 anos, deixou uma mensagem aos críticos. "Não queiram julgar o que só a Justiça pode fazer", disse o comunicador da TVI, justificando no final da entrevista ao cantor. "Ruben Aguiar teve aqui a oportunidade de contar a sua versão. (...) Fiz apenas aquilo que me compete profissionalmente: escutar. Escutar o outro sem qualquer juízo de valor", garantiu o apresentador. "Esta é a minha função quando me sento frente a um convidado/a. Escutar uma história de vida (...) Sem juízos de valor porque não é a mim que me compete, mas sim ao tribunal", rematou o Manuel Luís Goucha.