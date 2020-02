Goucha revela o que quer escrever no jazigo quando morrer

, revelou o rosto da TVI., começou por dizer a apresentadora., disse ainda, sobre o momento matinal em que registou a confissão do companheiro das manhãs.

O apresentador mostrou-se bem disposto logo pela manhã.

Apesar do tema de conversa ter sido a morte, Goucha voltou a mostrar a boa disposição e descontração que o caracterizam mesmo quando são abordados assuntos mais delicados.Os fãs da estrela da estação de Queluz não ficaram indiferentes a esta revelação, e também reagiram com humor.Recorde-se que Manuel Luís Goucha também já se mostrou disponível para falar abertamente sobre a altura em que vai deixar a ribalta e reformar-se . O apresentador mostra-se tranquilo com a situação, e tem planos aos quais se quer dedicar após o fim da carreira.