Goucha revela promessa que fez à mãe sobre o dia em que ela morrer

recebeu esta terça-feira no 'Você na TV'

Numa conversa intimista, com o jornalista desportivo a explicar que decidiu regressar rapidamente ao trabalho e comparecer no programa como forma de homenagear o seu pai, o apresentador acabou por revelar a combinação que fez com a sua mãe, Maria de Lurdes, para o dia em que esta morrer.revelou o veterano que fez um "acordo" com a mãe há vários anos.admitiu Goucha.Recorde-se que Goucha e a mãe Maria de Lurdes mantêm uma relação bastante unida. Apesar de a progenitora viver em Coimbra, o apresentador faz questão de manter um contacto diário de grande carinho e preocupação.