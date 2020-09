Goucha revela traição no trabalho que envolve o marido e Cristina Ferreira

28 set 2020 • 12:23

Sem pudores e em direto no ‘Você na TV!’ (TVI), Manuel Luís Goucha tocou num dos assuntos que o deixaram magoado: a traição de Cristina Ferreira. Há dois anos, depois de ter deixado a estação de Queluz de Baixo, a apresentadora convidou o marido de Goucha para trabalhar consigo no novo projeto da SIC.confrontou o apresentador de 65 anos. Mas acabou por deixar subentendido que já tinha ultrapassado a questão., brincou, referindo-se ao facto de o ‘Programa da Cristina’ ter liderado as manhãs nos últimos dois anos. Na altura do convite, Rui Oliveira fazia participações como repórter no ‘Você na TV!’ e, caso aceitasse, iria competir diretamente com o marido, nas manhãs da SIC.Divergências resolvidas, Cristina Ferreira deixou palavras de agradecimento ao companheiro, com quem trabalhou durante 14 anos.