Goucha sai em defesa de Rui Maria Pego após ataque homofóbico

"Com quem se deita só a ele diz respeito…", atirou o apresentador da TVI que faz questão de defender filho da amiga de longa data, Júlia Pinheiro

18:08

Manuel Luís Goucha mantém-se fiel às suas convicções e fez questão de defender publicamente Rui Maria Pêgo, filho de Júlia Pinheiro, que foi vitima de um ataque homofóbico devido à sua orientação sexual.Críticas e ofensas ao animador da Rádio Comercial nas redes sociais que levaram o apresentador a reagir e manifestar a sua revolta face ao preconceito., foram alguns dos comentários feitos na página pessoal de Rui.Em direto, no programa 'Você na TV', Manuel Luís Goucha mostrou que não deixa nada por dizer e defendeu o amigo e colega que conhece desde criança.Esta não é a primeira vez que Goucha mostra a sua revolta com o tema da homossexualidade uma vez que também já foi alvo de duras criticas e preconceito com a sua orientação sexual há muito assumida.