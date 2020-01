Goucha sobre gestos de carinho de Cristina Ferreira: "Sei que aquilo é pensado"

Manuel Luís Goucha voltou a falar abertamente sobre a relação que mantém com a ex-colega, Cristina Ferreira.O apresentador de 65 anos continua a garantir que a união se mantém e que a apresentadora éNo entanto, mostra-se consciente de que os gestos de carinho de Cristina para com ele em direto durante o 'Programa da Cristina' acabam por ser planeados para causar impacto que podem ter, tal como sentiu quando esta lhe mandou um beijinho durante a emissão do 1º aniversário do programa das manhãs, celebrado a 7 de janeiro., começa por dizer Goucha., afirma ainda a estrela das manhãs da TVI.Apesar desta opinião, Goucha defende:Atualmente ainda a comandar o programa 'Você na TV', na TVI, Goucha tem falado tranquilamente sobre o fim da carreira, fase que admite não ter receio de enfrentar.