Goucha sobre Maria Cerqueira Gomes: “Não terei sido o colega ideal”

Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha recordaram o ano que passaram juntos nas manhãs da TVI e admitiram que esse foi um período difícil nas suas vidas, sem lugar a grande união ou cumplicidade.

Questionada pelo colega sobre como viveu esses tempos, a nortenha não teve dúvidas em responder que o ‘Você na TV!’ não foi uma experiência fácil. “Em Lisboa encontrei uma outra vida que desconhecia. Uma outra realidade, tive de me adaptar e demorei. Vivi um dos anos mais difíceis da minha vida ao teu lado”, afirmou Maria, acrescentando que demorou a conseguir um entendimento com Goucha. “Aprendi a conhecer-te, a ler-te, sem que precisasses de falar. Foi um crescimento humano muito grande.”



Face às revelações de Maria Cerqueira Gomes, o apresentador acabou por admitir a sua parte de culpa, atribuindo a tensão ao facto de a TVI passar, na altura, por mudanças profundas com a saída de Cristina Ferreira. “Nós passámos por muito e eu não terei sido o colega ideal para ti. Hoje, se começasse a relação contigo, seria tudo diferente. Porque já não temos nuvens negras em cima.”



