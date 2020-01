Goucha surge sem aliança e Maria confronta: "Separaram-se?"

16:18

Esta manhã, dia 8 de janeiro, houve algo durante o 'Você na TV' que não passou despercebido a Maria Cerqueira Gomes.A apresentadora, que vai abandonar as manhãs do canal brevemente , reparou que o colega, Manuel Luís Goucha surgiu sem aliança no dedo, e não hesitou em falar do assunto., perguntou, sobre a relação do apresentador e Rui Oliveira, com quem Goucha se casou em agosto de 2018.Goucha depressa se defendeu: "A dupla mostra-se cada vez mais cúmplice nas emissões do programa. No entanto, o 'Você na TV ' tem sido alvo, nos últimos dias, de algumas críticas que estão a causar polémnica . Tudo devido a comentários feitos durante a 'Crónica Criminal' do formato, pela advogada Suzana Garcia.