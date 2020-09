Goucha surpreende e revela que "se pudesse" também tinha ido para a SIC

apresentou na passada quarta-feira o novo painel que vai brilhar na 'Crónica Criminal' do programa 'Você na TV'.

Antes de conversar com os mais recentes contratados pela estação, que vieram do 'Programa da Cristina', na SIC, Goucha decidiu brincar com o facto de terem estado ausentes da TVI durante um ano e meio.

"Um ano e meio sem nos vermos… Não têm vergonha?", começou por questionar, brincando com os colegas.



"Eu gosto muito de vocês mas fui abandonado", continuou.



"Mas eu entendo, eu também se pudesse tinha ido", disse, não resistindo a soltar uma gargalhada. Um comentário que, a brincar ou não, não passou despercebido aos espectadores que o acompanham.



Depois, acabou por mostrar compreensão pela decisão tomada na altura pelos rostos da rubrica e partilhou a felicidade por os ter de volta no formato das manhãs.



"Eu entendo as coisas, são desafios não é? Por isso eu hoje estou triplamente contente. Os meus velhotes voltaram! Sejam bem-regressados!", disse Goucha, emocionada.



A propósito da apresentação dos novos rostos da 'Crónica Criminal', os seguidores não ficaram indiferentes à ausência da polémica advogada Suzana Garcia, e questionaram se Cristina Ferreira a excluiu do painel.

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira ao telefone com Goucha no 'Você na TV'