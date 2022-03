Goucha testa positivo à Covid-19 e é substituído por Cristina Goucha está infetado com o vírus da Covid-19 e Cristina assumiu a condução do programa da tarde.

Manuel Luís Goucha, de 67 anos, foi apanhado pelo vírus da Covid-19. O apresentador testou esta segunda-feira positivo antes da entrada nos estúdios da TVI onde iria conduzir o habitual programa da tarde, ‘Goucha’.



Cristina Ferreira foi ‘chamada’ de urgência para substituir o veterano na condução do formato. “Será a Cristina a fazer-lhe companhia esta tarde e estou em crer que até sexta-feira. Acabei de testar positivo à Covid-19 (com sintomas muito ligeiros) pelo que regresso ao Alentejo em confinamento por uma semana. Voltarei na próxima segunda. Até lá, um abraço a todos”, partilhou o apresentador na sua conta pessoal de Instagram. “Os amigos são para as ocasiões”, disse Cristina, sobre a substituição do colega.

