Goucha viaja e assume "paranóia" com medo do Corona vírus

Manuel Luís Goucha viajou na companhia do marido, Rui Oliveira, para uma cidade na Aústria, Zalzburg, um local que confessa que ambos adoram visitar.A aproveitar um fim de semana prolongado, entre passeios, o apresentador partilhou um dos momentos de descanso com o companheiro, onde ambos desabafavam que estão com medo do Corona vírus, o vírus que está a deixar a Europa em alerta.começa por contar o rosto do 'Você na TV'.

"Há chineses", afirma Goucha, apontando discretamente para uma pessoa que se encontra atrás de si.



"Nada contra os chineses, agora, que os há por todo o lado, há, e nós confessamos, afastamo-nos! Já é paranóia!", revelou o colega de Maria Cerqueira Gomes.





A estrela de Queluz de Baixo admitiu ainda que tanto ele como o marido têm utilizado máscara sempre que se encontram em locais fechados.