Grammys: glamour, ousadia e surpresas

com apresentação do comediante Trevor Noah.Harry Styles ganhou o prémio mais cobiçado da noite: Álbum do ano, com o seu álbum "Harry's House". Por sua vez, Lizzo ganhou com a canção "About Damn Time" o Grammy por Gravação do Ano. Beyoncé foi a rainha da noite. A cantora tornou-se a artista mais premiada de sempre Harry Styles esteve em destaque não só pelos prémios que levou para casa, mas também pelo macacão aos losangos coloridos que optou por usar. Segundo o Entertainment Tonight, a peça é no mínimo especial. Para além de ter levado cerca de 250 mil cristais Swarovski em nove cores diferentes, também foi feita inteiramente à mão em Paris, tendo demorado cerca de 150 horas.Percorra a galeria para ver os outfits das celebridades do mundo da música.Veja também a lista das principais premiações da noite: