Grandes conversas marcam os dias de festa na CMTV

'O Natal e o Ano Novo vão ser diferentes no canal do CM, que traz ao ecrã rostos bem conhecidos.

Neste Natal, a CMTV vai chegar ao lar dos telespectadores com propostas que prometem surpreender. Na manhã da véspera de Natal, 24, Teresa Guilherme conversa com José Raposo sobre uma vida profissional cheia de sucessos e uma vida pessoal que tem dado muito que falar. Um dos atores mais amados pelos portugueses fala, sem pudor, das alegrias e das mágoas de ser uma figura pública.





CMTV durante a tarde.



No dia seguinte, Dia de Natal, Maya senta-se frente a frente com Fernando Mendes para pôr os pontos nos is. O simpático apresentador de ‘O Preço Certo’, da RTP 1, abre o coração à apresentadora da ‘Noite das Estrelas’, numa conversa franca e sem restrições que será transmitida peladurante a tarde.

No último dia do ano, já depois do almoço, irá para o ar uma conversa entre Teresa Guilherme e Júlia Pinheiro. A apresentadora recebeu a colaboradora da CMTV no seu programa das tardes da SIC, ‘Júlia’, em fevereiro, e agora é a vez de Teresa Guilherme devolver o convite. Tempo para cimentar a paz na relação entre duas figuras centrais da televisão portuguesa. Finalmente, a última conversa deste ciclo tem lugar no primeiro dia de 2024. Depois do almoço, a CMTV transmite uma conversa que tem que se lhe diga entre Teresa Guilherme e Herman José. Como é seu apanágio, o grande humorista escancara as portas da sua alma e revela, sem tabus, o que sente e pensa sobre uma multiplicidade de assuntos.





À exceção da conversa com José Raposo – que é ligeiramente mais curta – falamos de programas especiais com a duração de 35 minutos cada.