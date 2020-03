Grávida de oito meses, Carolina Patrocínio deixa de trabalhar devido ao coronavírus

E com esta última gravação despeço-me do 'Fama'. A segurança fala mais alto. Pela primeira vez em 16 anos de SIC, afasto-me da rotina diária, do trabalho em campo, dos eventos públicos... Pela primeira vez em 4 gravidezes vou viver as últimas semanas junto da minha família e em ambiente mais resguardado. Não é altura de socializar, viajar ou desrespeitar os alertas. Há muito a perder. Sejam responsáveis e proativos no travão desta pandemia", escreveu o rosto da SIC numa publicação nas redes sociais.



Desta forma, a apresentadora do 'Fama Show' estará afastada das suas funções na estação nos próximos meses a fim de viver em segurança o fim da gestação e os primeiros meses de vida do quatro filho, fruto da sua relação com Gonçalo Uva.













