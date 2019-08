“Grávida de três meses”, diz Cristina Ferreira

01:30

A namorada de Cristiano Ronaldo voltou a provar a preocupação com a boa forma, ao mostrar-se a praticar exercício nas redes sociais, e as curvas saltaram mais uma vez à vista dos admiradores.As imagens surgem no mesmo dia que Cristina Ferreira causou polémica por afirmar, durante o seu programa, que Gio deve estar mesmo grávida e "de três meses", e que só tem publicado fotografias antigas.Declarações que alimentam os recentes rumores de gravidez de que Gio tem sido alvo, desde que surgiu com uma barriga mais evidente. Amãe de CR7, Dolores, já reagiu aos comentários: "São só especulações".