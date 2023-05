Grávida, Kelly Bailey arrasa em lingerie

View this post on Instagram A post shared by SOLO (@s__o_l___o)

Kelly Bailey, que está grávida de oito meses, 'incendiou' a internet com a publicação de uma fotografia onde exibe a barriguinha.A atriz, de 25 anos, e Lourenço Ortigão, de 33, esperam ansiosamente a chegada do novo membro da família. O parto da atriz está previsto para o fim de junho, início de julho.Com alguma frequência, o casal tem recorrido às redes sociais para partilhar vários momentos que estão a viver nesta fase das suas vidas. Na terça-feira, dia 22 de maio, a artista decidiu partilhar, através de uma História do Instagram, a capa de uma revista onde protagonizou uma sessão fotográfica, na reta final da gravidez.Na fotografia em questão, Kelly Bailey surge apenas de cuecas e com uma t-shirt, que se limita a cobrir o peito, em que mostra a sua barriguinha.Rapidamente, foram muitas reações e comentários que apareceram, como