Grávida, mulher de Justin Timberlake ameaçou deixá-lo

Sabe-se agora que a mulher ameaçou deixá-lo, mesmo estando à espera do segundo filho.De acordo com a revista ‘Woman’s Day Australia’, o "comportamento intolerável" de Timberlake deixou Biel, na altura grávida de quatro meses, em "profundo choque". ", explicou uma fonte próxima da atriz, de 38 anos, à publicação. "", acrescenta a mesma fonte, referindo que há dois anos que o casal tentava voltar a engravidar. "Tudo isso tornou as coisas ainda mais difíceis", sublinha.Apesar de Timberlake, de 39, ter bombardeado a mulher com mensagens e telefonemas assim que as imagens da alegada traição foram divulgadas, suplicando-lhe para o perdoar e explicando-lhe que foi tudo culpa do álcool, Biel sentiu que nunca mais iria voltar a confiar no marido. "Jessica começou a ponderar pedir o divórcio e criar os dois filhos sozinha", avançou a mesma fonte à revista australiana.Para já, o casal continua junto e parece ter ultrapassado a crise conjugal. "Neste momento, a Jessica quer concentrar-se no bebé e no filho, Silas. Prefere não tomar qualquer decisão da qual se possa vir a arrepender, pois ainda está muito magoada."Apesar de serem várias as revistas que avançam a segunda gravidez de Jessica Biel, o casal ainda não a anunciou publicamente. Há um ano, a revista ‘Star’ disse que Timberlake queria dar um irmão a Silas, atualmente com cinco anos, mas a mulher estava hesitante devido aos rumores de traição que o envolviam.