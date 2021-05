Gravidez da Princesa Beatrice ofusca aniversário de casamento de Meghan e Harry Notícia foi dada no aniversário de casamento dos duques.

Gravidez da Princesa Beatrice ofusca aniversário de casamento de Meghan e Harry

Dez meses depois de ter subido ao altar com Edoardo Mapelli Mozzi, a princesa Beatrice, de Inglaterra, anunciou ontem que está a espera do primeiro filho. E a escolha do dia para dar a boa-nova ao Mundo pode não ter sido inocente. É que a 19 de maio também se assinalou o terceiro aniversário de casamento dos primos Harry e Meghan Markle. E, de acordo com especialistas em realeza, há várias leituras para este gesto. A primeira é que a família real excluiu os duques de Sussex das prioridades da sua agenda. Mas há também quem entenda este anúncio como uma vingança de Beatrice. Em 2018, na festa de casamento da sua irmã, Eugenie, Meghan e Harry decidiram anunciar que iam ser pais, ofuscando, assim, as atenções dos noivos.

