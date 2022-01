Gravidez de Georgina Rodríguez foi uma “surpresa”

Georgina Rodríguez

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

De lojista a celebridade, Georgina Rodríguez deu o salto para a ribalta e tornou-se numa das mulheres mais cobiçadas do Mundo. Em entrevista à revista ‘Hola!’ sobre a série documental que vai estrear na Netflix, a namorada de CR7 afirma que está no auge da sua felicidade. “Vivo um sonho, mas sou consciente. Mais do que viver num sonho, vivo o meu sonho.”









Desde cedo que Gio desejou ter uma família numerosa e já não falta muito para que esta cresça ainda mais, uma vez que se prepara para ser mãe de gémeos. Sobre a gravidez, revelou que não estava planeada e que foi uma “surpresa”. “Neste momento não estou a ganhar muito peso e também tenho cuidados comigo. No início da gravidez tive muitos enjoos mas agora estou bem”, revelou a modelo que “conta os dias para ter os bebés nos braços”.

Sobre a relação com Ronaldo, Gio não tem dúvidas de que encontrou o homem da sua vida. “Cada momento do dia que passo com ele faz-me sentir especial”, disse.