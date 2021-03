Gravidez de Sara Matos: O Segredo mais bem guardado

Um segredo que o casal guardou durante os últimos meses, em que optou por se resguardar.Além disso, nas redes sociais, o casal mostrava-se bastante recatado, protegendo ao máximo a imagem de Sara, de 31 anos, que vai ser mãe este verão.A revelação pública foi feita através de um vídeo emotivo partilhado nas redes sociais, gravado durante uma consulta, em que já é notório o crescimento do bebé, denunciando que o mesmo já ultrapassou o primeiro trimestre da gestação., disse a atriz durante o vídeo. Na publicação é ainda visível uma fotografia de Maria, de dez anos, filha de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira, que se mostra radiante por ter mais um irmão.Ter um filho em comum era um desejo assumido do casal que optou por ainda não anunciar o sexo do bebé.Contrariamente ao que aconteceu quando Cláudia Vieira anunciou a gravidez de Caetana e Pedro Teixeira felicitou a família, Cláudia optou por não se pronunciar sobre a gestação de Sara Matos e não felicitou publicamente o ex-companheiro. As duas, recorde-se, nunca se conseguiram entender.