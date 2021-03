Gravidez ousada e sem preconceitos de Cindy Alvarez Garcia

Modelo colombiana mostra-se sexy nos últimos dias de gestação e surge numa nova produção sem pudores com o corpo.

Cindy Alvarez Garcia partilhou nova produção nas redes sociais

Foto: Direitos Reservados

Vânia Nunes

Cindy Alvarez Garcia está a viver a reta final da gravidez sem quaisquer pudores. Orgulhosa das suas curvas, a mulher do craque do FC Porto Mateus Uribe protagonizou uma nova sessão fotográfica, completamente despida, em que mostra que preserva toda a sua ousadia e sensualidade.









Qualidades que fez questão de manter ao longo dos meses de gestação através de cuidados regulares com a imagem, com treinos e tratamentos de estética. Para a colombiana, é essencial amar o corpo e sentir-se confiante com a imagem. Está é a mensagem que faz questão de passar ao universo feminino através de partilhas nas redes sociais em que é presença assídua e coleciona quase meio milhão de fãs.

No final da terceira gravidez, fruto da relação com o jogador dos dragões, a modelo colombiana mostra-se ansiosa por receber o pequeno Ángel, cujo o parto está previsto para os próximos dias. Em contagem decrescente, Cindy revelou que já tem tudo preparado para receber o bebé que promete fazer as delícias dos irmãos mais novos, Esteban e Antonia.





Segundo revelou, está previsto que Mateus Uribe assista ao parto, no Porto.