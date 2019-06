Grimaldo em férias de sonho às Maldivas

Depois de ver o seu clube, Benfica, conquistar o título de campeão nacional, Alejandro Grimaldo, de 23 anos, tem aproveitado estes dias de férias para desfrutar de um merecido descanso.Ao lado da namorada, Ana Fuster Garcia, o jogador esteve no Dubai, e, depois, viajou até às Maldivas, onde desfrutou de todas as mordomias numa unidade hoteleira de luxo. O casal partilhou nas redes sociais várias fotografias deste destino de sonho e de alguns momentos românticos, entre banhos de sol e mergulhos nos cenários de águas cristalinas."O meu sítio preferido com a minha pessoa preferida", escreveu Ana.Já Grimaldo também não esconde a felicidade que está a viver: "Não posso pedir mais nada. Que estadia incrível", afirmou.A bela espanhola celebrou 26 anos, e juntos celebraram a data. "Que celebremos muitos mais. Sempre juntos", afirmou o craque.Entretanto, sabe o, o casal já partiu para Ibiza.