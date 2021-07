Guarda-redes do Benfica mostra ser um pai babado em viagem de sonho às Maldivas

11:04

As últimas semanas têm sido de descanso para o guarda-redes do Benficaque, sem compromissos após o fim do campeonato português, está a desfrutar de umas férias de sonho em família. O primeiro destino foi a Grécia, onde o futebolista esteve a matar saudades do clã, que devido à pandemia já não via há vários meses, e também a apresentar a nova estrela da família: a filha, a pequena Amélia, fruto da relação com a mulher, Elen.Com a bebé ainda com nove meses, este ano o guardião encarnado optou por uns dias mais descansados, longe das multidões.A bebé mostra estar rendida às aguas quentes e cristalinas da ilha, assim como o jogador, que tem ainda revelado fotografias dos jantares na praia com a sua companheira.Pai babado Odysseas Vlachodimos não esconde que a sua vida mudou desde a chegada da primeira filha e que, a par da carreira, a bebé é a sua grande prioridade. Na sua conta de Instagram,. A mulher não podia estar mais encantada com a grande cumplicidade demonstrada entre pai e filha.