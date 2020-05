Guarda-redes do Benfica Odisseas vai ser pai pela primeira vez

vai ser pai e mostrou a felicidade publicamente.Aos 26 anos, o guarda-redes dos encarnados partilhou a boa nova nas redes sociais, onde mostra uma camisola do clube que representa com a palavra 'Papá' gravada. Além disso, ainda juntou uma imagem com a companheira, Elena, futura mamã do novo membro que está a caminho, com a mão na barriga da namorada., escreveu o craque na legenda da publicação, revelando o entusiasmo pela paternidade.Sem desvendar mais detalhes, o jogador alemão foi felicitado pelos milhares de seguidores que o acompanham e por alguns colegas do futebol, como Rúben Dias ou Bruno Varela.