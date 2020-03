Guarda-redes do Chaves revela luta contra o cancro: "Tive medo de não ver os meus filhos crescer"

Numa conversa emotiva com a apresentadora da SIC, o jogador de 37 anos contou que descobriu o tumor no verão do ano passado.



"Descubro que tenho um problema de saúde quando fiz exames de rotina. Foi no dia de um jogo. Estava equipado para ir jogar e detetam-me um tumor maligno num testículo", começou por desabafar Ricardo, que, atualmente, já se encontra curado.



Ricardo admitiu que, na altura, se sentiu "atarantado", apesar de ter sabido que as possibilidades de cura eram elevadas, no Hospital de São João, no Porto, onde se dirigiu a um urologista e recebeu o diagnóstico.



"É um choque muito grande. A palavra cancro é uma palavra pesada e eu já sou hipocondríaco... Foi duro", confessou.



"Pensava que isto só acontecia aos outros. Tive medo de não poder voltar a exercer a minha profissão e de não ver os meus filhos crescer. Tenho um menino de sete anos e uma menina de cinco. Eles não tinham noção, achavam que estava com uma lesão", continuou o futebolista, que garante que o filho chegou a confrontá-lo sobre a doença, ao qual respondeu: "É verdade filho, um dia vais saber o que é essa doença".



Ricardo Nunes partilhou ainda que foi submetido a uma operação, na qual tirou o testículo e colocou uma prótese. Depois da intervenção cirúrgica, o craque foi acompanhado, mas não precisou de tratamentos: "Estava tudo ok. Não precisei de quimioterapia nem radioterapia", afirmou.



Cristina Ferreira não resistiu a questionar sobre se é difícil para o jogador contar que teve um cancro no testículo. "A estética nunca foi importante. O meu clube perguntou se podia mencionar ou se eu queria esconder. Disse que não queria esconder, tenho de encarar. Sinto-me uma pessoa totalmente normal. Tirei o testículo e pus uma prótese. Não a vi, mas na apalpação é tudo normal. Está tudo funcional… Tudo impec!", respondeu Ricardo Nunes, sorridente.



Afastado dos relvados durante três meses, Ricardo Nunes voltou a servir o clube no dia 19 de outubro do ano passado e garante que o regresso foi "muito feliz" e encarado com "saudades imensas".



"Conseguir voltar a fazer o que mais gosto, conseguir superar a doença é um troféu pessoal", admitiu Ricardo Nunes sem esconder a emoção e que se sente uma pessoa diferente que vê a vida de outra forma, que vive "mais intensamente".



