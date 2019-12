Guarda-redes preso após espancar a mulher

"Eu estou aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Ai meu Deus, gente, socorro. Minha mãe, calma, eu estou bem, mas olha para isso gente. Jean, guarda-redes do São Paulo. Olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça", disse no vídeo que publicou nas redes sociais, e que acabou por apagar.



Jean Paulo Fernandes, que joga atualmente pelo clube São Paulo, no Brasil, foi peso na madrugada desta quarta-feira, dia 18 de dezembro, acusado de violência doméstica por parte da companheira, Milena Benfica. A mulher partilhou vídeos nas redes sociais onde surge com o rosto inchado, alegando ter sido espancada pelo jogador, na Florida, nos Estados Unidos., disse no vídeo que publicou nas redes sociais, e que acabou por apagar.

No entanto, apesar de ter sido detido, o atleta acabou por sair em liberdade no dia seguinte. Comprometeu-se a comparecer nas audiências que ainda serão marcadas em relação ao caso dramático. Por agora, o jogador está proibido de entrar em contato com a vítima.



"Na hora certa, irei me pronunciar. Não mostro o meu rosto porque estou irreconhecível. Só quero que entendam que, além de mim e dele, tem duas crianças. Nossas filhas inocentes envolvidas na história... Que vieram realizar um sonho que, infelizmente, virou um pesadelo!", desabafou ainda, agradecendo, ao mesmo tempo, o apoio que está a receber neste momento.



A direção do São Paulo Futebol Clube, clube no qual Jean tinha ligação até 2022, optou pela rescisão do contrato com o futebolista. "O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora do campo, e não abre mão deles", foi a mensagem divulgada.