Guardas prisionais processam Hernâni Carvalho

01 fev 2023 • 23:55

No passado dia 30 de janeiro, no programa 'Linha Aberta', da SIC, Hernâni Carvalho, Carlos Pinto do Carmo, antigo Coordenador de Investigação da Polícia Judiciária, e Maria Cunha Louro, Psicóloga Forense, comentaram a notícia de um recluso da cadeia de Alcoentre, na Azambuja, que foi apanhado fora da cela com 41 telemóveis.No dia seguinte, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) emitiu um comunicado a informar que os guardas prisionais que estavam de serviço naquela noite vão processar os responsáveis pelo programa da SIC e os respetivos comentadores. E explicam que as imagens não deixam dúvidas:Por outro lado, o SNCGP refere ainda que. E continua:Contactado pelo 'Correio da Manhã', Hernâni Carvalho afirmou que é um direito que eles têm.