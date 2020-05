Guerra aberta e troca de insultos entre Débora Picoito e Bárbara Bandeira

01:30

Carolina Cunha

Prestes a concretizar o sonho de subir ao palco no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Bárbara Bandeira foi obrigada a cancelar o espetáculo devido ao surto de Covid-19 .Foi em lágrimas, sem conter a tristeza e emoção, que a cantora de 18 anos revelou o sucedido aos fãs através das redes sociais e acabou por ser criticada por Débora Picoito, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’."Gente a morrer por causa da Covid-19, pessoas com cancro, pessoas a morrer à fome, pobreza e a miúda chora porque o concerto dela foi adiado para o próximo ano", escreveu Débora nas redes sociais.Bárbara não tardou em reagir e pedir satisfações à ex-concorrente, o que motivou uma discussão acesa entre as duas. "Arranja algo para fazer, agora não me conheces e vais publicar isso? É só triste e fica-te mal", respondeu a cantora.