Guerra acesa entre Ljubomir e Manzarra

No dia de Ano Novo, a estreia do programa, de João Manzarra, foi arrasadora e garantiu à SIC o programa mais visto do dia. Enquanto que, da TVI, tinha caído a pique nas preferências dos telespectadores.No entanto, este domingo, deu-se uma reviravolta. Se a curiosidade do primeiro programa de 'A Máscara' lhe garantiu sucesso, o segundo episódio foi uma desilusão.Enquanto 'A Máscara' foi acompanhado por 1 milhões de pessoas, com 21,7% de share, Ljubomir foi visto na noite de domingo por 1,1 milhões e teve um share de 23,7%.A guerra pelas audiências de domingo à noite continua acesa com as direções da SIC e da TVI a usarem todas as armas para vencer.No entanto, a verdade é que desde o regresso o polémico chef jugoslavo tem conquistado os telespectadores e apenas perdeu em duas ocasiões, uma para Manzarra e a outra para Diana Chaves com 'Casados à Primeira Vista