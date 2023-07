Guerra ao rubro entre Liliana Aguiar e Filipa Castro

01:30

Vanessa Fidalgo

Está ao rubro a troca de palavras azedas entre Liliana Aguiar e Filipa Castro. A primeira, apesar de se encontrar no Dubai, usou as redes sociais para se referir a uma comentadora que tinha “inveja” de si. Filipa Castro, entendendo que era sobre si que a modelo falava, acusou-a de burla e de ter traído o então companheiro, António Tavares, pai do seu filho mais velho, com o seu ex-marido, o antigo futebolista do Sporting, Beto.



Liliana Aguiar, de 43 anos, não se conteve e partiu novamente para o ataque. “Traí quem??? Enfim… menos cocaína e MD”, escreveu. Filipa Castro reagiu outra vez, dirigindo a Liliana Aguiar acusações também ligadas ao consumo de droga. “Coitada que até sofre de ataques de pânico, toma tanta medicação, porque com o tempo dizem que fica com paranoias (é o caso). Tem uma caixa tipo de costura cheia de comprimidos e as outras é que se drogam”, termina.