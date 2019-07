'Guerra' de ousadia na festa de verão da TVI

O tapete vermelho estendeu-se sábado, na discoteca Lick, em Vilamoura, e as estrelas da TVI quiseram arrasar na festa de verão do canal que todos os anos se realiza no Algarve.Este ano sem Cristina Ferreira, que normalmente roubava todas as atenções, os olhos estiveram postos na ousadia das convidadas, que entre transparências e vestidos curtos abriram uma verdadeira guerra de sensualidade.Rita Pereira usou um vestido branco curto e, ao tirar selfies com os fãs, acabou por mostrar um pouco mais, enquanto Fernanda Serrano surgiu arrasadora com um macacão colado ao corpo a mostrar que, depois da separação, está bem e recomenda-se.O verão quente já chegou ao Algarve!Felipa Garnel foi recém-nomeada diretora de Programas da TVI e fez a sua estreia na festa de verão do canal. A antiga diretora da ‘Lux’ prometeu muitas mudanças na grelha da estação de Queluz e mostrou-se satisfeita com o desafio.