Guerra e farpas nas redes sociais sobre relação entre Mariana Monteiro e João Mota

01:30

Daniela Ventura

Depois do fim do romance entre Mariana Monteiro, de 30 anos, e João Mota, de 28, a relação entre os dois parece fazer, definitivamente, parte do passado.O ator tem partilhado algumas reflexões nas redes sociais que têm sido vistas pelos fãs como provocações à atriz. "Paz de espírito", escreveu recentemente numa publicação. Agora, partilhou versos de um poema onde cita: "Escuto, e passou. Parece que foi só porque escutei que parou".Já Mariana partilhou uma fotografia em biquíni, ao contrário do que era habitual quando os dois mantinham uma relação, ao longo de sete anos."Quem tem o privilégio de te ter devia agradecer todos os dias", "Agora é seguir em frente. O passado já lá vai!", são algumas das frases deixadas pelos seguidores de Mariana.