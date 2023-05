Guerra entre beldades? Margarida Corceiro e Luisinha Oliveira já não se seguem

23 mai 2023 • 23:28

Depois de Margarida Corceiro, de 20 anos, ter sido 'apanhada' ao lado do piloto de Fórmula 1, Lando Norris, parece que a relação entre a modelo e Luisinha Oliveira, ex-namorada do piloto, tem vivido momentos complicados.A jovem atriz da TVI era bastante amiga da modelo portuguesa. Contudo, após o encontro no Mónaco, as duas jovens deixaram de se seguir no Instagram.Recorde-se que Magui - nome pelo qual é carinhosamente tratada - vive uma alegada relação amorosa com João Félix, futebolista do Chelsea, e até então, não comentou as fotografias e os vídeos partilhados. Inclusive, no programa 'Manhã CM', da CMTV, Léo Caeiro revelou que a artista e Lando Norris estão juntosA apresentadora do 'Cabelo Pantene', da TVI, também tem uma relação próxima com Francisca Cerqueira Gomes, que namora com o piloto Pierre Gasly. Através das redes sociais, o rosto da estação de Queluz de Baixo mostrou-se na companhia da filha de Maria Cerqueira Gomes, no Mónaco.