Guerra na TVI? Moniz e Cristina agora até vão cantar em dueto

15 fev 2023 • 11:11

A relação conturbada de Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz ao longo do últimos meses tem dado que falar. Apesar das polémicas e do ambiente de tensão, os dois diretores estão decididos a "enterrar o machado de guerra"... nem que seja por umas horas. Segundo a 'TV Mais', Cristina e Moniz estão a preparar um momento a dois na gala do 30º aniversário da TVI.Os dois diretores vão abrir as hostilidades da cerimónia e subir ao palco para um dueto. "pode ler-se na referida publicação que frisa que os dois diretores estão de costas voltadas e "não se falam".Em declarações aos jornalistas, a diretora de Entretenimento e Ficção não quis adiantar detalhes da gala, garantindo apenas que a equipa está unida., afirma., refere, entre risos.Uma das recentes polémicas entre os dois foi o regresso da série 'Morangos com Açúcar' ao canal. Esta é uma aposta de Moniz com a qual Cristina Ferreira se mostrou contra. Apesar da sua opinião, Moniz 'venceu' e o regresso está para breve.