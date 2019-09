Guerras e escândalos de Jesé Rodriguez fora dos relvados

Jesé Rodriguez é o novo reforço do Sporting e promete dar que falar, não só nos relvados, mas fora deles. Pelo menos, a julgar por aquilo que foram os últimos anos do avançado, que tem somado polémicas atrás de polémicas, principalmente no que diz respeito a mulheres.Conhecido pelos seus luxos, extravagâncias e alguns excessos, o espanhol de 26 anos saltou para a capa das revistas cor-de-rosa do país vizinho quando, já numa nova relação, com Aurah Ruiz, soube através das redes sociais que a ‘ex’ estava grávida de um segundo filho seu.Mais tarde, foi a vez de Aurah engravidar, mas aquilo que tinha tudo para ser um momento feliz acabou em clima de guerra aberta, com o craque e a modelo a ‘lavarem roupa suja’ através das redes sociais e da imprensa. Ela acusou-o de ser "um cão sem coração" e de ter abandonado o filho, que nasceu prematuro, com uma saúde frágil, e permaneceu vários meses hospitalizado."O teu filho está no hospital e tu a jantar e em festas com amigos, porque tudo é melhor do que estar com ele. O teu filho está hospitalizado há quatro meses e tu há um mês e meio que não o vês nem queres saber dele", atacou, acusando-o ainda de não ajudar financeiramente o pequeno Nyan.Aurah Ruiz tornou-se conhecida devido ao romance polémico com Jesé, que a catapultou para a fama, nem sempre pelos melhores motivos. Devido às polémicas com o futebolista, foi convidada para participar no ‘Big Brother VIP’, o que diz ter aceitado porque não tem ajuda financeira para sustentar o filho. "És uma vergonha, e eu vou dizer ao mundo quem tu és. Não vou parar até que apareças e venhas ver o teu filho", atacou a sensual modelo.