"A natureza é perfeita

. Em tempo, em dignidade e em respeito. Diante de mim, uma mulher com alma de árvore centenária, tão enraizada quanto elevada, enorme da cabeça aos pés, luminosa como a manhã que veríamos nascer. Admirável. Imponente. Indomável. Divina. Entregue e disposta a tudo: a cada milímetro de dor, a cada átomo do sentir", continuou.



"As contrações eram rajadas da vida que estava para vir e nelas a vontade de querer salvar quem amamos. Mas o parto é essa viagem. E cada contração a mais era menos uma que faltava para vermos o resto da nossa vida diante de nós. As mãos dadas, apertadas com tanta força que os nossos ossos quase se tocavam. Mas era para isso que ali estava; para deixar que os meus dedos se partissem, se isso a aliviasse por momentos".



Gustavo Santos e Mafalda Rodiles já são pais do primeiro filho em comum, António.A novidade foi dada pelo escritor no Instagram, através de uma fotografia de Mafalda Rodiles com o recém-nascido nos braços., começou por escrever Gustavo Santos.

"Vi-a vencer-se, derrotar o preconceito e curar o medo social, tão associado à simples, mas majestosa, natureza das coisas. Pariu em casa, na nossa cama, como sempre quis; na pontualidade de um tempo maior do que nós, mergulhada em dignidade e num absoluto mar de respeito pelo nosso filho", acrescentou.

"Pariu em amor; sem induções, alarmismos nem rasgões, acompanhados por duas mulheres maravilhosas; mulheres que nasceram para dar a nascer. E assim, entre elas, pude ver como nasce tudo o que é belo; pude ver como ainda há motivos para termos tanta esperança uns nos outros e no mundo que é a Casa de todos", continuou.

"Bem-vindo filho. Que o amor que testemunhaste mal abriste os olhos, seja uma bússola para o resto da tua vida. Obrigado Mafalda Rodiles. Vi em ti o melhor que há no mundo. Amo-te", concluiu.