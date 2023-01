Gustavo Santos e namorada anunciam gravidez Atriz e escritor namoram desde maio.

Mafalda Rodiles e Gustavo Santos

Foto: DR

01:30

Mafalda Rodiles, de 39 anos, e Gustavo Santos, de 45, preparam-se para ter o primeiro filho em comum. A novidade foi anunciada ontem pelo casal nas redes sociais através de uma fotografia em que o escritor segura a barriga da atriz, que já se nota. Na legenda, colocaram um emoji de um coração azul.



Recorde-se que Mafalda Rodiles e Gustavo Santos assumiram o namoro em maio do ano passado, através de uma publicação no Instagram. Este será o primeiro filho em comum do casal, sendo que cada um tem dois filhos de relações anteriores.



Mais sobre