Guterres apanhado em banhos um dia depois de Beirute

Rui Pando Gomes

Um dia depois das trágicas explosões em Beirute, no Líbano, que provocaram pelos menos 135 mortos e mais de cinco mil feridos, António Guterres esteve a banhos, no Algarve. Osurpreendeu o secretário-geral da ONU e a mulher, Catarina Vaz Pinto, na praia da Cova Redonda. O antigo primeiro-ministro, de 71 anos, mostrou que está em forma e nadou mais de 200 metros, sempre debaixo do olhar atento da mulher, com quem está casado desde 2001.O casal está instalado numa das unidades hoteleiras mais exclusivas da região, o Vilalara resort, em Alporchinhos, Lagoa, onde o preço por noite, nesta altura do ano, pode chegar aos 1000 euros.A presença do secretário-geral da ONU no Algarve obrigou a um reforço de segurança, com a mobilização de militares da GNR, que se encontram diariamente à porta da unidade hoteleira em que Guterres está instalado.Na praia, onde reservou um toldo e esteve quase sempre à sombra, António Guterres teve a privacidade que tanto deseja em dias de descanso. Discreto, conseguiu passar quase sempre despercebido, sendo apenas reconhecido pontualmente por alguns banhistas.